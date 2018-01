'Sparta blijft dankzij Advocaat in eredivisie'

Sparta

Dick Advocaat heeft behoorlijk wat van de voetbalwereld gezien, maar zo pover als op Het Kasteel zag hij het nog maar zelden. ‘Doods’, noemde de onlangs als vervanger van de ontslagen Alex Pastoor aangestelde vakman het elftal van Sparta zelfs. Het elftal van de Spangenaren herbergt heus wel talent met jongens als Deroy Duarte en Sherell Floranus. Alleen: over de hele linie is er door Pastoor te veel kwantiteit en te weinig kwaliteit gehaald. Met een zorgwekkende zeventiende plaats tot gevolg. Vandaar dat Advocaat en technisch adviseur Leo Beenhakker deze weken druk zijn met reparatiewerkzaamheden. Van AZ kwamen de aanvallers Dabney Dos Santos en spits Fred Friday, verdediger Yigithan Güveli kwam over van het Turkse Fenerbahce en de verwachting is dat er snel nog meer nieuwelingen volgen. Of het genoeg is om in de eredivisie te blijven? Onze prognose: ja. Dankzij Advocaat, die daarmee een topprestatie zou leveren.