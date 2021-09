Sparta boekt eerste zege van het seizoen dankzij gouden pik Fraser

Afgelopen dinsdag maakte hij nog een bescheiden ererondje door de Johan Cruijff Arena, Henk Fraser. Vandaag, na afloop van de wedstrijd van Sparta tegen Fortuna Sittard, kon de coach al net zo tevreden zijn. De 3-1 overwinning op de Limburgse club had wat minder glans dan de voetbalshow van Nederland tegen Turkije. Maar de blijdschap was er niet minder om bij de parttime Oranje-assistent. Dankbaar omarmde hij de eerste driepunter van het seizoen namens de Spangenaren.

Van Ronald Koeman wordt nog weleens beweerd dat hij een gouden pik heeft. Juist omdat hij op de goede momenten bovengemiddeld vaak de goede keuzes weet te maken. Fraser is met eenzelfde geluk gezegend. Althans, vanmiddag in elk geval wel. De oefenmeester had nog maar net Emanuel Emegha ingebracht of de aanvaller besliste op aangeven van Bryan Smeets de wedstrijd die op dat moment geregisseerd werd de Limburgse club: 3-1.