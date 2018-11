Sparta dankzij Veldwijk (even) aan kop

Sparta heeft nu een punt meer dan Go Ahead Eagles, dat zaterdag pas in actie komt in de Keuken Kampioen Divisie. De formatie uit Deventer gaat dan op bezoek bij Telstar.

FC Twente kwam in punten gelijk met de Eagles. De thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk ging vrij eenvoudig gewonnen (3-1). Peet Bijen, Aitor Cantalapiedra en Michaël Maria scoorden tegen de ploeg die dinsdag nog zo verrassend de tweede keus van PSV uitschakelde in de KNVB-beker. RKC kwam nu niet veel verder dan een treffer in blessuretijd van Dylan Seys.

SC Cambuur versloeg voor eigen publiek Jong Ajax, de kampioen van het vorige seizoen (2-1). Justin Mathieu maakte beide doelpunten voor zijn ploeg. Jong Ajax speelde bijna de hele tweede helft met tien man. Sven Botman kreeg twee gele kaarten. Ook Cambuur eindigde met een man minder, doelpuntenmaker Mathieu kreeg een kwartier voor tijd een tweede prent. Twee minuten later verkleinde Noa Lang de achterstand voor de beloftenploeg uit Amsterdam.

Edoardo Soleri bezorgde Almere City met twee doelpunten een uitzege op Helmond Sport (2-1). Cas Peters was met twee doelpunten de grote man bij FC Volendam in het uitduel met Dordrecht (2-1). TOP Oss hielde drie punten over aan het thuisduel met FC Eindhoven (2-0) Huseyin Dogan en Ragnar Oratmangoen scoorden in de slotfase van de eerste helft.