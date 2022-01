Sparta-doelman Coremans over hoe corona ingrijpt in leven van een voetbalgezin: ‘Onze bubbel is heel klein’

Door Dennis van Bergen



Onlangs stond Tim Coremans (30) in de supermarkt. De Sparta-doelman had zojuist de dagelijkse boodschappen in zijn mandje gedaan en maakte zich op om ze af te rekenen. Prompt sloeg de twijfel toe. De kassarij was immers wel erg lang. ,,Dan denk je toch: ik wacht even tot een rustiger moment’’, zegt de geboren Bredanaar.