Sparta dompelt VVV dieper in rouw en mag dromen van play-offs

Het was bijna onwerkelijk hoe makkelijk de Spangenaren de overwinning binnenhaalden tegen de Limburgse club, die de voorgaande tien duels al allemaal had verloren. Niets, maar dan ook niets kon VVV laten zien in Spangen, waar vooraf fraai werd stil gestaan bij de dood van PSV-legende Willy van der Kuijlen. Andersom bleef de aanvalsdrang van Sparta in de eerste helft ook lang beperkt tot een handjevol halve kansen. Pas na de 1-0 van Laros Duarte, een van richting veranderd schot waarop Thorsten Kirschbaum kort voor de pauze geen grip had, kwam de wedstrijd meer tot leven.