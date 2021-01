Sparta en FC Twente doen pijn aan de ogen met doelpuntloos gelijkspel op Het Kasteel

Door Dennis van Bergen



Een tactisch steekspel. Zo viel Sparta – FC Twente op zijn best samen te vatten. Een wedstrijd die nooit echt loskwam; dat was de gelijkwaardige ontmoeting. Het vermaak was ver te zoeken op Het Kasteel, negentig minuten aan een stuk.



Als een ploeg had moeten winnen donderdagavond, dan had het Sparta moeten zijn. De Spangenaren slaagden er tenminste nog met enige regelmaat in om tot wat kansjes te komen op Het Kasteel. Met name Deroy Duarte was kort na de pauze dichtbij, kort nadat Abdou Harroui op FC Twente-goalie Joël Drommel was gestuit. FC Twente daarentegen liet in aanvallend opzicht weinig zien.