Sparta en Heracles tarten het publiek

Door Dennis van Bergen



De minuten kropen voorbij, zondagavond vroeg op Het Kasteel. Sparta en Heracles, die het publiek tot dan toe al nauwelijks hadden vermaakt, zochten in de slotfase wanhopig naar een gaatje in de doolhoven die beide defensies waren. Maar echt soepel ging het allemaal niet voor beide ploegen. 0-0 was het en bleef het in Spangen, zo bleek een paar minuten later. Een uitslag die het duel niet treffender had weer kunnen geven.



Vandaar vermoedelijk de blikken na afloop bij de 22 spelers die van het veld stapten. Blikken van vertwijfeling leken het. Van radeloosheid. Want ja, wat schiet je als ambitieuze club op met een bloedeloos gelijkspel tegen een min of meer gelijkwaardige tegenstander?