Sparta grijpt in laatste minuut blessuretijd naast derde overwinning op rij

Door Dennis van Bergen



Lennart Thy is geen man bij wie je de emoties van zijn gezicht kan aflezen. Zondagavond, kort nadat Sparta een 0-1 had weggegeven tegen Heracles, was het niet anders. Ingetogen wandelde de even daarvoor gewisselde doelpuntmaker naar de kleedkamer van het Almelose stadion. Geen spoortje op zijn gezicht verraadde dat Rai Vloet in blessuretijd het Rotterdamse feestje had verpest, nadat Michael Heylen de fout in was gegaan.



Thy. Als de spits een auto was geweest, was hij een middenklasser. Degelijk, niet spectaculair, maar o zo betrouwbaar. Een speler die voor het niveau van Sparta gewoon prima is, zeker wanneer de Spangenaren tegen ploegen uit het rechterrijtje voetballen. Dan doet de Duitser immers bovengemiddeld vaak wat hij deze ijskoude namiddag in Almelo ook deed: met een doelpunt het verschil maken.