Sparta heeft AZ-spits Friday binnen

Het Algemeen Dagblad meldde al dat Sam Lammers van PSV een alternatief is voor de spitspositie bij Sparta. Maar in Eindhoven willen ze hem voorlopig nog niet laten gaan.



Aangezien de nood hoog is bij Sparta, de nummer zeventien van de eredivisie, wordt daarom ook naar andere opties gekeken. Friday (22) maakte in zijn beginperiode bij AZ, dat hem overnam van het NoorseLillestrøm SK, grote indruk. De laatste tijd komt hij echter nog weinig aan spelen toe in het elftal van John van den Brom, dat een uitstekend seizoen beleeft in de eredivisie.