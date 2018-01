Sparta hengelt met Dos Santos oude bekende Advocaat binnen

Sparta is al langer in gesprek met Dos Santos, die in Alkmaar op weinig speeltijd kon rekenen. Vandaar dat hij mocht vertrekken bij AZ. Bij Sparta krijgt hij de tijd zich te ontwikkelen. Hoewel de Rotterdamse club stelt dat de komst van Dos Santos nog niet definitief is, lijdt het geen twijfel dat Dos Santos naar Het Kasteel komt. De jongeling kent de nieuwe trainer Advocaat nog uit hun gezamenlijke tijd in Alkmaar.