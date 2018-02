Sparta hengelt transfervrije Kramer binnen

Kramer zou deze week gaan meetrainen bij Telstar, maar dat gaat dus niet door. Kramer traint morgen al mee bij Sparta, de hekkensluiter in de eredivisie met 14 punten. Het gat naar de veilige vijftiende plaats is nu zes punten. Sparta pakte onder de nieuwe trainer Dick Advocaat voorlopig pas drie punten (winst op Willem II) in zes wedstrijden. ,,Sparta speelt de laatste weken prima, maar de punten zijn er nog niet", beseft Kramer. ,, We gaan er alles aan doen om dat te veranderen en Sparta in de eredivisie te houden."



In januari meldde Sparta zich ook al voor Kramer. Die ging toen niet op het aanbod in om bij Sparta te gaan voetballen. Hij wilde liever naar het buitenland. Nu komt de geboren Rotterdammer alsnog naar Het Kasteel, waar hij voor de doelpunten moet gaan zorgen. Ook NAC Breda en ADO Den Haag probeerden hem toen over te nemen.