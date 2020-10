Sparta huurt Wouter Burger van Feyenoord

De 1,90 meter lange Burger speelt al sinds zijn twaalfde bij Feyenoord, maar kon nog geen basisplek bemachtigen in de Kuip. Hij mocht veertien keer meedoen in de hoofdmacht, maar dat waren voornamelijk korte invalbeurten. Afgelopen zondag viel Burger vijf minuten voor tijd nog in tegen ADO Den Haag (4-2 winst), maar coach Dick Advocaat en technisch directeur Frank Arnesen hebben nu besloten Burger meer speeltijd te gunnen in de Eredivisie. Begin dit jaar werd Burger ook al verhuurd aan Excelsior Rotterdam, de club waar hij voor Feyenoord nog een jaartje in de jeugd speelde. Het bleef vanwege het coronavirus echter bij slechts zeven wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie voor de club uit Kralingen. Burger kreeg in de voorbereiding op dit seizoen de nodige speeltijd, onder meer als linker centrale verdediger, iets wat hij met zijn passing en inzicht goed invulde.

Henk van Stee, technisch directeur van Sparta, is blij met de komst van de linksbenige middenvelder uit Zuid-Beijerland. ,,Met Wouter Burger halen we een multifunctionele middenvelder binnen die zorgt voor meer mogelijkheden in onze selectie na het vertrek van Mohamed Rayhi. Omdat hij op meerdere posities inzetbaar is vergroten we ook de concurrentie onderling.”



De technisch directeur van Sparta hoopt dat dit niet het laatste wapenfeit is op de transfermarkt voor Sparta. ,,Onze wens is dat we nog een aanvaller toevoegen aan de selectie. Dat is de komende dagen onze prioriteit, maar we zijn hierbij ook afhankelijk van de andere partijen”, aldus Van Stee.