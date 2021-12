Sparta-icoon Aad Andriessen (60) onverwacht overleden

Hersen­schud­ding Bourhane, Cardona langer aan kant, Botos terug bij GA Eagles

Go Ahead Eagles kent nog steeds personele zorgen. Trainer Kees van Wonderen mist in de Overijsselse kraker tegen FC Twente zondagmiddag vier spelers, maar ziet ook een drietal terugkeren in zijn wedstrijdselectie.

3 december