Sparta is uniek in Europa: alleen op Het Kasteel staat de nummer 10 altijd in de basis

Door Maarten Wijffels



Toen Arjen Robben bij Bayern München zat, had hij daar tien jaar lang rugnummer 10. Dat was een grote eer voor hemzelf, maar fans van Bayern vonden het niet altijd prettig. Want Robben was blessuregevoelig. Eén van de mooiste shirtnummers in het voetbal was soms maandenlang letterlijk afwezig in wedstrijden van de club. En tik voor de aardigheid op internet in: ‘historie rugnummers’. Via de website Transfermarkt.de komen de gekste dingen voorbij. Neem een club als AS Roma. Daar is bijna elke cijfercombinatie tussen 1 en 99 al wel gebruikt. Urby Emanuelson droeg in Rome een tijdlang 82. Justin Kluivert vorig jaar nog 99.