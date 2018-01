Sparta jaagt op eerste zege in acht duels

Vitesse: Matavz heeft nooit eerder rood gehad

25 januari 'Tim Matavz heeft nooit eerder rood gehad en het vermeende slachtoffer van de elleboogstoot greep naar de andere kant van zijn gezicht.' Dat was vanavond in Zeist het verweer van Vitesse in de strafzaak tegen Tim Matavz, die Heerenveen-verdediger Denzel Dumfries zaterdag met een elleboogstoot velde.