Sparta kan na eenvoudige zege op Willem II plots dromen van Europa

Het gebeurt niet vaak dat Sparta zich halverwege mag verwijten dat het ‘slechts’ met 0-2 leidt. In het Koning Willem II Stadion was dit zondagmiddag wel het geval. Na de vroege openingstreffer van Lennart Thy op aangeven van Sven Mijnans, mocht name Deroy Duarte het zich aanrekenen dat de Rotterdammers niet al vroeg ruime afstand namen. In dat opzicht was het fijn voor Duarte dat hij kort voor de pauze alsnog de tweede Sparta-treffer voor zijn rekening nam. Hij was attent toen doelman Robbin Ruiter van Willem II geen antwoord had op een inzet van Thy. Waarna Duarte kort na rust hetzelfde deed.