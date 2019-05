Sparta keert na een jaar afwezigheid terug in de eredivisie

De orkaan van lawaai, waar De Graafschap-coach Henk de Jong vooraf om smeekte, raast deze late dinsdagavond over de Vijverberg. In het uitvak om precies te zijn. De wedstrijd van de Spangenaren tegen de Superboeren is nog maar net afgelopen als op de tribune al een groots volksfeest is losgebarsten. Het vooruitzicht is duidelijk: volgend seizoen wordt op Het Kasteel weer eredivisievoetbal gespeeld.

Zo gek als het er tijdens Go Ahead Eagles – RKC aan toe ging werd het in Doetinchem misschien niet. Maar veel scheelde het niet. Sparta, dat in de heenwedstrijd met 1-2 verloor, zocht in de openingsfase de aanval en was een aantal maal dichtbij de openingstreffer. Zo was Dries Wuytens tweemaal gevaarlijk uit een kopbal op aangeven van Mohamed Rayhi en was ook Laros Duarte eenmaal dreigend met het hoofd.

Afscheid met tranen voor De Jong

De Graafschap wachtte aanvankelijk af en kwam pas later serieus in de wedstrijd. Nog voor de pauze waren de ‘Superboeren’ dichtbij via Bart Straalman en Jordy Tutuarami. Direct na rust was Youssef El Jebli gevaarlijk dichtbij de openingsgoal namens de thuisclub.

In het vervolg probeerde Sparta de aanval te zoeken. Maar echte kansen creëerde de Rotterdamse club, een goede mogelijkheid van invaller Halil Dervisoglu daargelaten, lang te weinig. Totdat diezelfde Dervisolgu een kwartier voor tijd op de juiste plek stond na een door Nigel Bertrams gekeerd schot van Lars Veldwijk, 0-1.

Kort daarna was het opnieuw raak. Uit een corner van Deroy Duarte kopte Adil Ausassar de 0-2 binnen.

Vandaar het feest bij De Sparta-fans, die weten dat hun club volgend seizoen weer tegen Ajax, Feyenoord en PSV speelt. De aanhang van De Graafschap is dan al afgedropen. Voor die supporters wacht na de zomer weer uitduels in Velsen en Helmond.

