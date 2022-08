Sparta laat verdediger Jans vertrekken, Ancelotti gunt Casemiro transfer naar Manchester

PEC Zwolle kampt met naweeën van duel op kunstgras: ‘Wel een dingetje’

Diverse PEC-spelers kampen met pijntjes na het duel tegen Telstar, dat op kunstgras werd gespeeld. Hakon Gangstad is niet op tijd fit om zondag tegen VVV Venlo (12.15 uur) in actie te komen, het meespelen van Lennart Thy is nog onzeker.

19 augustus