Sparta leeft weer na winst in degradatiekraker, Roda in nood

Door Dennis van Bergen



Je zou het met recht tekenend kunnen noemen voor Roda JC, het moment na ruim een uur spelen in het Parkstad Limburg Stadion. Sparta-keeper Jannik Huth is al uitgespeeld als Simon Gustafson ploeggenoot Mikhail Rosheuvel voor open doel de 'niet te missen' gelegenheid biedt te scoren voor de Limburgers. Toch mist hij. Tot woede van het thuispubliek, dat dan al een 0-2 stand op het bord ziet staan en het nadien niet meer goed ziet komen voor de geel/zwarten.



Met de 0-2 nederlaag is degradatie naar de Jupiler League heel dichtbij gekomen voor het elftal van Robert Molenaar. Vandaar het oorverdovende fluitconcert na afloop.



Hoe anders is de gemoedstoestand van Sparta dan, dat door de tweede overwinning op rij in elk geval voorlopig niet meer hoeft te vrezen voor rechtstreekse degradatie, nu het gat met Roda JC vier punten en met de nieuwe nummer zeventien FC Twente drie punten bedraagt.



,,Kwaliteit zit 'm ook in de wedstrijd aanvoelen", stelde Sparta-coach Dick Advocaat voorafgaand aan de ontmoeting in Kerkrade. ,,Weten wanneer je wel of niet nog voor een overwinning kunt gaan als het tien minuten voor tijd gelijk staat. Of in welke situatie dan ook. Een wedstrijd kunnen lezen dus."



Beperkingen

In die zin maakte Sparta, met alle beperkingen die het elftal heeft, zonder meer een professionele indruk in Zuid-Limburg. Ook in de fases dat Roda JC na de 0-1 van Sander Fischer op zoek ging naar de gelijkmaker, hield de goed georganiseerde ploeg van Advocaat tamelijk eenvoudig stand. En wachtte het rustig af op de momenten dat het zelf gevaarlijk kon worden. Die momenten kwamen er een aantal maal. Waarvan er een op fraaie wijze verzilverd werd na rust. Een door Michiel Kramer opgezette aanval werd na een listig passje van Thomas Verhaar afgerond door Robert Mühren.



Het gaf de even spannende als pikante avond in het Parkstad Limburg Stadion nog meer cachet. En niet alleen omdat er van alles op het spel stond tussen Roda JC en Sparta, de nummers achttien en zeventien van de ranglijst bij aanvang van deze speelronde. De ploegen hoorden vooraf dat concurrent NAC verrassend met 0-2 had gewonnen bij ADO Den Haag, terwijl halverwege duidelijk werd dat Willem II op weg was naar de uiteindelijke 5-0 stunt tegen PSV. Een overwinning was voor beide teams daarom nóg noodzakelijker dan vooraf al vaststond.



Sparta kreeg 'm. Of beter: verdiende 'm. Tot genoegen van de bijna vijfhonderd meegereisde Rotterdamse fans, die de 0-2 overwinning dankbaar omarmden. Die van Roda JC? Die riepen, zoals zo vaak in Kerkrade, al weer boos om het vertrek van de trainer.