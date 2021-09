Sparta maakt ambitie niet waar tegen hekkensluiter PEC

De ambities logen er niet om bij Sparta. Zes punten wilden de Rotterdammers halen uit de duels met PEC Zwolle en Cambuur. In die missie zal de ploeg van Henk Fraser in elk geval niet slagen na het 1-1 gelijkspel van in Overijssel. Zondag, tegen de Friezen, is een zege prompt bittere noodzaak om weg te komen uit de gevarenzone.

Door Dennis van Bergen



Een tikkeltje gefrustreerd trokken de Sparta-spelers langs het vak met de paar honderd meegereisde supporters, gisteravond laat, na een ronduit teleurstellend optreden tegen PEC Zwolle. Vooraf had coach Henk Fraser nog gesteld dat een punt te weinig zou zijn gezien het eerdere puntenverlies tegen NEC (1-1) en Go Ahead Eagles (2-0 nederlaag). En nu, na ruim negentig nerveuze negentig minuten in Overijssel, was het besef bij de Spangenaren ingedaald dat er niet meer in zat dan zo’n bescheiden oogst. De trouwe aanhang? Die klapte de handen niettemin stuk voor de ploeg die het op dit moment zo lastig heeft.

Het is waarschijnlijk de remedie om er samen weer bovenop te komen, de kop niet laten zakken en met elkaar geloof blijven houden in een opleving. En, wel ja, Sparta heeft natuurlijk ook wel wat goodwill bij de achterban gekweekt na dat zo grandioze afgelopen seizoen. En in principe is een punt overhouden aan een uitduel ook niet slecht. Maar een doelpunt zo makkelijk weggeven, zoals Bryan Smeets, die bij de 1-1 zijn man Daishawn Redan zag scoren? Dat zijn geen hoopvolle signalen met het oog op het vervolg van het seizoen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Puntloze hekkensluiter

Voorafgaand aan de wedstrijd van gisteravond bungelde PEC Zwolle nog puntloos onderaan in de eredivisie. Voor veel tegenstanders zou alleen dat gegeven al een stevige houvast zijn in aanloop naar een onderlinge ontmoeting. Bij veel fans van Sparta droop het cynisme er daarentegen vanaf, ruim voordat in Overijssel werd afgetrapt. Eenvoudigweg omdat de Spangeren er traditioneel bovengemiddeld vaak een gewoonte van maken om clubs in crisis de helpende hand toe te reiken.

In die zin moet de vroege 0-1 van Vito van Crooij een merkwaardige ervaring voor ze zijn geweest in Zwolle. De van VVV overgekomen aanvaller, die tot dusver nog niet gescoord had namens de Spangenaren, kopte tegen zijn oude club al na 59 telen raak op aangeven van Aaron Meijers, die de niet geheel fitte Mica Pinto verving. Het zou de aanzet zijn van een eerste helft die van twee kanten slordig was en waarin beide ploegen, behalve elk een goal, niet verder kwamen dan één gevaarlijk moment voor het vijandelijke doel.

Volledig scherm Vito van Crooij opent na 59 seconden de score. © ANP

Spanning houdt duel interessant

Ook na rust was het vooral de spanning die het duel interessant maakte. Kansjes moesten met een loep gezocht worden. Die voor Dirk Abels en invaller Emanuel Emegha bijvoorbeeld, die kittige schoten geen beloning zagen krijgen. Aan de andere kant testte Gervane Kastaneer de kwaliteiten van de standvastige Sparta-keeper Maduka Okoye, die later nog wat afstandsgeknal te verwerken kreeg. Een omhaal van Eliano Reijnders ging vervolgens ternauwernood over.

Het vertelde het verhaal van een wedstrijd waarin Sparta opnieuw geen recht had op meer dan een puntje. Eén troost: mogelijk is zondag tegen Cambuur Tom Beugelsdijk weer inzetbaar in de ploeg van Fraser. De verdediger is herstellende van een bovenbeenblessure.

Volledig scherm Slobodan Tedic reageert na een gemiste kans. © ANP

Goal Alert

• Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.