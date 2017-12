Sparta meldt zich voor Feyenoorder Kramer

Grim: Ik heb bij Oranje heel fijn met Dick samengewerkt

13:07 Fred Grim kon als hoofdtrainer aan de slag bij SC Cambuur, maar de oud-doelman geeft de voorkeur aan een rol als assistent van Dick Advocaat bij Sparta Rotterdam. ,,Ik heb heel veel vertrouwen in Dick en in deze club. Sparta is voor mij een geweldige uitdaging'', zei Grim, die eerder al een tijdje als assistent-trainer op Het Kasteel werkte.