Sparta pakt eerste periodetitel

Sparta heeft vanavond de eerste periodetitel in de eerste divisie gewonnen. De Rotterdammers versloegen Telstar met 3-2. Lars Veldwijk (tweemaal) en Halil Dervisoglu waren met hun doelpunten de grote mannen in het elftal van coach Henk Fraser.

Door Dennis van Bergen

Het juichen ging met enig ongemak gepaard, na afloop van de 3-2 overwinning van Sparta op Telstar. Want ja, mooi natuurlijk voor de Rotterdammers, het pakken van die eerste periodetitel. Maar uiteindelijk moet het slechts de aanzet zijn tot het uiteindelijk doel: het kampioenschap. En om nu te zeggen dat het heel makkelijk ging? Niet echt.

Niettemin: tevredenheid overheerste vrijdagavond na het duel met de Velsenaren, hoe onverwacht moeizaam de overwinning uiteindelijk nog tot stand kwam nadat Sparta aanvankelijk makkelijk op 2-0 voorsprong was gekomen door twee doelpunten van Lars Veldwijk.

Telstar-aanvaller Terell Ondaan bracht de spanning een kleine tien minuten na rust terug tot 2-1. Tien minuten later was het opnieuw raak namens de Velsenaren. Dylan Mertens versloeg doelman Roy Kortsmit met een schot in de verre hoek. Het betekende een 2-2 tussenstand.

Sparta had tot dan toe niets te vrezen gehad van Telstar, de nummer dertien uit de eerste divisie. Veldwijk bracht dat overwicht dus ook op het scorebord tot uitdrukking. In de eerste helft maakte hij in een tijdsbestek van twee minuten twee identieke kopdoelpunten. En even zo vaak was Thomas Verhaar, vervanger van de vroeg geblesseerd uitgevallen Bart Vriends, de aangever vanaf de cornerstip.

Maar na de 2-2 van Mertens leek Sparta de kluts even kwijt. De hulp kwam vanaf de reservebank. Nadat twee inzetten van Verhaar op miraculeuze wijze niet tot doelpunt hadden geleid, prikte invaller Halil Dervisoglu de voor de Rotterdammers bevrijdende 3-2 binnen.

Dankzij zijn goal waren voor Sparta de andere uitslagen niet meer relevant en mochten de Rotterdamse spelers na afloop de Bronzen Schild in ontvangst nemen.

Sparta blijft in de reguliere stand op de tweede plaats staan, op twee punten achterstand van Go Ahead Eagles. De koploper leek in eigen stadion punten te verspelen tegen SC Cambuur, maar won toch door twee doelpunten in de slotfase van Orhan Dzepar en Jaroslav Navratil: 2-0.

Go Ahead heeft na elf speelronden 26 punten en Sparta 24. FC Twente won de strijd om de derde plaats door Almere City FC met 1-0 aan de kant te zetten. Tom Boere maakte al vroeg in het duel het doelpunt. Twente heeft 23 punten. FC Den Bosch klom naar plek vier door winst op FC Eindhoven (3-1).