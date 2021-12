Sparta recht rug na donderspeech Fraser: 'Ik heb geen smerige woorden gebruikt’

Ogenschijnlijk gelaten blijft hij in zijn stoel zitten, Henk Fraser, na afloop van Sparta-Vitesse. De trainer van de Rotterdamse club, gewoonlijk zo energiek coachend langs de zijlijn, heeft Sven Mijnans in de slotseconden de 2-2 zien maken. En nu, direct nadat wordt afgefloten, viert hij de late gelijkmaker kennelijk inwendig.

Veel, zo niet bijna alles, ging dit seizoen mis bij Sparta. Maar vaak was er dan nog doelman Maduka Okoye, die zich aan de malaise onttrok. Zaterdagavond is uitgerekend hij, die zo uitstekende keeper, een van de hoofdschuldigen een doelpunten van de Arnhemmers. Bij de 0-1 van Nikolai Baden Frederiksen gaat hij de mist in en ook aan de daaropvolgende 0-2 van dezelfde Frederiksen heeft de Nigeriaans international- die zich later wel herstelde met een aantal goede reddingen- schuld. Het was tekend voor de eerste helft van Sparta. Als zelfs Okoye al blundert, wie moet het dan nog doen voor de gekwelde Rotterdamse club?

Het antwoord: Sven Mijnans. Met twee treffers, waarvan één in de slotseconden, is hij de reddende engel namens de rood/witten. Maar of Sparta aan dit punt genoeg heeft om uiteindelijk in de eredivisie te blijven?

En precies dat lijkt in de slotfase door te dringen tot Fraser, die toch al een vreemde week achter de rug heeft op Het Kasteel. Afgelopen woensdag, na het ook al verloren bekerduel met Vitesse, zei hij nog geen idee te hebben wie de opvolger van Henk van Stee zou worden als technisch directeur van Sparta. Vrijdag werd hij prompt geconfronteerd met Gerard Nijkamp. Opvallend, aangezien Fraser in de veronderstelling verkeerde dat hij gekend zou worden in wie zijn technische baas zou worden. Dat zei de coach, die in Spangen een grote staat van diens heeft, althans vorige week.

Blijkbaar heeft de Rotterdamse clubleiding het geloof dat Nijkamp, die de afgelopen jaren voornamelijk in de Verenigde Staten vertoefde, de spartelende vis Sparta weer aan het zwemmen laat krijgen. Toekijkend vanaf de tribune zal hij zaterdagavond gezien hebben dat er daarvoor nog veel moet gebeuren. Weinig spelers tikken op dit moment immers hun niveau aan. Zo is Bryan Smeets 45 minuten dramatisch geweest tegen Vitesse, miste Emanuel Emegha in de openingsfase dé kans op de openingstreffer en manifesteerde Lennart Thy zich opnieuw als spits zonder zelfvertrouwen.

Gelukkig voor Sparta is er dus nog Mijnans. Veelzeggend: ook na zijn tweede goal blijft Fraser ogenschijnlijk onverstoorbaar in zijn stoel zitten. Treffender kan de huidige stemming in Spangen niet geïllustreerd worden.

Na afloop verklaarde Fraser zijn attitude, volgend op een zogenaamde donderspeech in de rust. ‘Ik heb geen smerige woorden gebruikt, maar heb wél mijn emoties getoond. In de eerste helft vond ik ons schandalig slecht. Gelukkig hebben we alsnog een punt. Mede dankzij Sven, die een geweldige wedstrijd heeft gespeeld.’

