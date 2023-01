Sparta slaat toe in blessuretijd en wint eindelijk weer eens derby van Excelsior

Sparta en Excelsior hielden elkaar vanavond lange tijd in evenwicht, totdat Joshua Kitolano vlak voor tijd toesloeg (1-0). De reeks zonder Sparta-zeges op Excelsior die al sinds 2007 liep is daarmee ten einde. En daarmee kreeg Sparta misschien wel iets te veel in de Rotterdamse derby.

Ze zaten er genoeg, afgelopen dinsdag. Sparta-supporters die prima konden leven met het verlies tegen PSV in de KNVB-beker (1-2). Míts de Rotterdamse derby tegen Excelsior een paar dagen later maar gewoon drie punten op zouden leveren.

West versus oost. Al bijna vier jaar was het niet meer voorgekomen, een affiche tussen Sparta en Excelsior. Vanavond op Het Kasteel was het weer eens zo ver. Met de Kralingers gek genoeg in een soort van favorietenrol. Sinds 2007 won Excelsior zeven keer van Sparta en eindigden vijf wedstrijden in een gelijkspel. Tegelijkertijd is Sparta de trotse nummer zes van de eredivisie, tegenover de twaalfde plek van Excelsior.

Dat maakte van Sparta weer de favoriet, met voormalig Excelsior-speler Adil Auassar als aanvoerder in zijn 100ste wedstrijd voor de club van Spangen. Dat overwicht in punten in de eredivisie straalde er op het veld niet helemaal vanaf. Ja, Sparta was in de eerste helft wat dreigender, voornamelijk met kopballetjes van de lange Noorse spits Tobias Lauritsen. Maar de grootste kans was toch echt voor Kenzo Goudmijn van Excelsior. Zijn vlammende schot vlak voor rust werd uitstekend gepareerd door keeper Nick Olij.

In de tweede helft trok de ploeg van Maurice Steijn het initiatief wel wat meer naar zich toe. Joshua Kitolano (twee keer), Sven Mijnans en Vito van Crooij waren dicht bij Spartaanse treffers. Het wil dit seizoen nog wel eens ‘goed vallen’ voor Sparta, maar tegen het stugge Excelsior lange tijd niet. De bezoekers hadden na die paar kansen zomaar op voorsprong kunnen komen. Het is dat Olij weer goed stond opgesteld en redde bij een open kans van oud-Spartaan Reda Kharchouch en even later op een afstandsschot van Redouan El Yaakoubi.

En toen viel het winnende doelpunt tóch nog. Een minuut voor het einde van de wedstrijd ontsnapte Kitolano aan de aandacht van de Excelsior-verdediging en schoot de Noorse middenvelder raak. Drie punten voor Sparta, misschien iets te veel eer, maar daar hoor je op Spangen niemand over.

Volledig scherm Kitolano schiet Sparta in blessuretijd naar de zege. © foto: Carla Vos

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.