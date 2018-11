Sparta speelt gelijk in Nijmegen dankzij late treffer Harroui

Dankzij een rake uithaal van de twintigjarige middenvelder Abdou Harroui na een afgeslagen bal werd het in de 84ste minuut alsnog 1-1 in De Goffert in Nijmegen. Sparta komt door het gelijkspel op 31 punten, net als FC Den Bosch. Sparta heeft wel een beter doelsaldo. Go Ahead Eagles, dat eerder vandaag met 0-1 won bij FC Twente, is koploper in de Keuken Kampioen Divisie met 32 punten na veertien wedstrijden. NEC staat op een teleurstellende achtste plaats met 22 punten.