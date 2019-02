Sparta thuis ruim langs Go Ahead Eagles

Groenen­dijk baalt van laatste kwartier: ‘Mogen het niet zo opgeven’

15:31 Trainer Alfons Groenendijk snapt niet dat zijn spelers van ADO niet meer thuis gaven in het ‘Haags Kwartiertje’. ,,Ik snap wel dat de wedstrijd in de laatste vijftien minuten al gespeeld was na die 3-1. Maar die nederlaag van 5-1 is veel te geflatteerd. Mijn spelers doen zich tekort zo. Want ze hebben daarvoor wel alles gegeven.”