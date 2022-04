Sparta-top dermate in paniek dat ze via een slinkse omweg Henk Fraser aan de kant zetten

‘Grote Vriendelij­ke Reus’ Kramer opent bij GA Eagles de poort naar de eredivisie: ‘Stotteren belemmert me niet’

Joris Kramer voelt de weemoed. Hoewel een play-offsticket in Deventer wordt gekoesterd als nieuwe heilige graal, is het einde van een even wonderlijk als bijzonder seizoen nabij. Een vreugdevol afscheid lonkt, maar ook eentje met gemengde gevoelens. Bij Go Ahead Eagles beleeft ‘de vriendelijke reus’ uit Noord Holland zijn doorbraak in de eredivisie en is de haperende aftrap van een carrière vergeten. ,,Ik heb bewezen dat ik eredivisieniveau aankan.”

23 april