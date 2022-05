Sparta-trainer Maurice Steijn gaat aangifte doen na dreigementen, NAC distantieert zich

reactie Toekomst Bakker bij GA Eagles nog onzeker, Brouwers baalt van negativi­teit na nederlagen

Of hij komend seizoen nog steeds het rood-geel van Go Ahead Eagles draagt is de vraag. Justin Bakker pakte woensdag tegen Feyenoord in elk geval nog een halfuur speeltijd mee na het uitvallen van Gerrit Nauber. ,,Echt heel zuur dat je zo’n wedstrijd dan met 0-1 verliest’’, aldus de centrale verdediger.

11 mei