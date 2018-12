Sparta verliest en verspeelt koppositie aan Go Ahead

Sparta heeft vanavond verzuimd om het jaar af te sluiten als winterkampioen. De Rotterdammers verloren met 2-0 van Jong Ajax en raakten de koppositie kwijt aan Go Ahead Eagels, dat in Waalwijk met 1-3 te sterk was voor RKC.

Op De Toekomst kwam de kampioen van vorig seizoen na 20 minuten op een 1-0 voorsprong door Dani de Wit. De Jong Ajax-aanvaller schoot de bal vanaf een meter of 25 in de kruising. Sparta, dat bij winst winterkampioen was geworden, was niet bij machte om het de thuisclub moeilijk te maken. Een kwartier voor tijd Vaclav Cerny voor de beslissing: 2-0.

Go Ahead Eagles is de nieuwe lijstaanvoerder in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van John Stegeman kwam door goals van Jaroslav Navratil, Richard van der Venne en Jeroen Veldmate op 0-3 bij RKC, dat in de slotfase via Emil Hansson nog iets terug deed.

De club uit Deventer is echter nog geen winterkampioen. Go Ahead heeft na 19 speelrondes 39 punten, eentje meer dan Sparta. FC Den Bosch, derde met 37 punten uit 18 wedstrijden, gaat als nummer één de winterstop in als het morgen van Roda JC wint.

FC Twente won op eigen veld met 2-0 van NEC en klom naar de vierde plaats. Rafik Zekhnini en Jari Oosterwijk waren de doelpuntenmakers in de Grolsch Veste, waar NEC het duel met tien man eindigde na een rode kaart voor Paolo Sabak.

Joël Piroe was met vier goals de grote man bij Jong PSV, dat met 5-2 van Almere City won.