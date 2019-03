Sparta verslaat NEC en staat stevig op tweede plaats

Blunder Verhulst nekt Go Ahead Eagles tegen FC Twente

16:26 Go Ahead Eagles is er niet in geslaagd om de titelrace in de Keuken Kampioen Divisie nog een heel klein beetje spannend te maken. De Deventer ploeg leek na een magere eerste helft en een sterk tweede bedrijf hard op weg naar een punt. Maar door een enorme ketser van doelman Hobie Verhulst verloor de thuisploeg zondagmiddag in de uitverkochte Adelaarshorst met 1-2 van FC Twente, dat daarmee een voorschot heeft genomen op het kampioenschap.