Sparta voert druk op FC Twente weer beetje op na zege op NEC

De thuisclub leidde toen al met 1-0. Na prachtig voorwerk van Royston Drenthe kopte hij de bal achter doelman Mattijs Brandenhorst van de Nijmegenaren. Ook Laros Duarte (afstandsschot op de lat), Edouard Duplan (kopbal) en - eerder al - Ache (inzet op de paal) waren dichtbij namens de ploeg van Henk Fraser. Aan de andere kant was Jonathan Okita eenmaal heel gevaarlijk. In de slotfase was doelman Roy Kortsmit van de Rotterdammers bovendien attent na een scrimmage voor zijn doel.



Maar echt recht op een resultaat had NEC niet op het zonovergoten Kasteel. Sparta, de nummer twee op de ranglijst, was domweg beter. Door de overwinning is het gat met FC Twente voorlopig geslonken tot acht punten (58 om 66 punten). FC Twente heeft vanmiddag de mogelijkheid om weer uit te lopen naar elf punten. Dat gebeurt als de Tukkers weten te winnen bij Go Ahead Eagles. NEC kent een teleurstellend seizoen met 42 punten uit 30 duels.