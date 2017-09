Sparta zonder aanvoerder Breuer tegen AZ

Scheidsrechter Vos gaat richting Jupiler League

12:24 Scheidsrechter Martijn Vos maakt met per direct deel uit van het talententraject betaald voetbal van de KNVB. Dit betekent dat de pas 24-jarige Warnsvelder dit seizoen als vierde official aanwezig is bij wedstrijden in de Jupiler League. Daarnaast fluit hij daardoor dit seizoen wedstrijden in de 2e en 3e divisie.