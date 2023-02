‘Speciale’ Kudus lost hoofdpijndossier op en helpt Ajax in vrije rol uit diep dal en Heitinga aan bliksemstart

Na een jaar blessure­leed is Sam Kersten weer helemaal terug bij PEC Zwolle: ‘Lang en hard voor gewerkt’

Sam Kersten (25) was vorig seizoen basisspeler bij PEC Zwolle, tot de pijn aan zijn knie zo erg werd dat het niet meer ging en hij geopereerd moest worden. Ruim een jaar later is hij terug in de basis. ,,Ik had veel moeite met echt fit worden.”

11 februari