Speelschema op de schop voor Ajax? Dit zijn de gevolgen

In Zeist komen de eredivisieclubs vandaag bijeen om te praten over het plan om het speelschema op de schop te gooien. Het zou Ajax in de aanloop naar de halve finale van de Champions League flink helpen als speelronde 33 in zijn geheel wordt uitgesteld. Maar die drastische maatregel heeft grote gevolgen.

Door Wietse Dijkstra

Het belang van het Nederlands voetbal?

Dat Ajax het goed doet in Europa is in het belang van het Nederlands voetbal. Maar dat PSV het komend seizoen goed doet in de Champions League natuurlijk ook. Dat laatste kon wel eens iets lastiger worden door de plannen van de KNVB. Als PSV namelijk tweede wordt, begint het al op 23 juli aan de tweede voorronde van de Champions League. Best kans dat de spelers dan toch iets minder goed uitgerust aan de aftrap staan. PSV had de internationals, die nog in actie komen in de Nations League en de Gold Cup, na 12 mei vrij willen geven. Maar dat kan natuurlijk niet als er nog competitieverplichtingen zijn.

Volledig scherm Voor PSV kan het plan van de KNVB nadelig uitpakken. © BSR Agency

Competitievervalsing

Het omdraaien van de laatste speelrondes werkt competitievervalsing in de hand. Voor FC Utrecht maakt het bijvoorbeeld nogal wat uit of Ajax – nu de tegenstander op de laatste speeldag – al kampioen is of niet. Ook een wedstrijd als Emmen – FC Groningen kan een heel andere lading krijgen als die niet op de laatste maar op de voorlaatste speeldag wordt afgewerkt. Grote kans dat één van die twee teams dan nergens meer voor voetbalt.

Kampioenswedstrijd weer bij De Graafschap

Sjaak Swart zal het ongetwijfeld een goed idee vinden dat de KNVB Ajax extra rust gunt voor het duel met Tottenham Hotspur. Als speelronde 33 en 34 echter worden omgedraaid, eindigen de Amsterdammers de competitie niet thuis tegen FC Utrecht, maar uit tegen De Graafschap. Net als in 2016 toen de ploeg onder leiding van Frank de Boer de titel verspeelde op de Vijverberg. Of Mister Ajax daar nu op zit te wachten?

Volledig scherm Frank de Boer baalt na de deceptie tegen de Graafschap in 2016. © Pim Ras Fotografie

De nummers 16 en 17 later op vakantie

Maar wat als een stunt van De Graafschap uitblijft en de club in de strijd om lijfsbehoud wordt veroordeeld tot de play-offs? In dat geval moeten de Achterhoekers hun vakantie waarschijnlijk uitstellen. Als alles een week wordt opgeschoven beginnen de nummers 16 en 17 immers niet op 16 en 19 mei, maar op 23 en 26 mei aan de nacompetitie. De finale van de play-offs zou dan pas op 30 mei en 2 juni worden gespeeld.

Ook overwerk voor de subtop

Als de eredivisie pas op 19 mei is afgelopen, wacht ook de subtop overwerk. De nummers 4 tot met 8 (nu AZ, FC Utrecht, Vitesse en Heracles) beginnen dan namelijk pas op 22 mei aan de play-offs voor Europees voetbal. De finales gaan dan naar 29 mei en 1 juni. Die laatste dag is verre van ideaal, want dan staat ook de eindstrijd van de Champions League – met Ajax? – op de rol. Nog een dag later spelen dan maar? Hoe dan ook gaan de finalisten van de de play-offs later op vakantie, hetgeen ook weer van invloed is op de voorbereiding op het nieuwe seizoen waarin de winnaar als weer vroeg aan de voorrondes van de Europa League moet beginnen.

Volledig scherm Vitesse won vorig jaar de play-offs voor Europees voetbal: Mason Mount juicht nadat hij heeft gescoord in de finale tegen FC Utrecht. © ANP

KKD-clubs in de wacht

Ook voor de clubs op een niveau lager heeft het grote gevolgen dat de eredivisie een week langer doorgaat. In de Keuken Kampioen Divisie zijn ze op 3 mei namelijk al klaar. Drie dagen later beginnen de nummers 6 tot en met 9 normaal gesproken aan de play-offs voor promotie. Op 16 mei stromen de nummer twee tot en met vijf (en de nummer 16 en 17 van de eredivisie) in. Maar als alles later moet, zijn die clubs pas op 23 mei aan de beurt. Dat is bijna drie weken nadat ze hun laatste officiële wedstrijd hebben gespeeld! Een wel erg lange pauze, die sportief weinig goeds belooft.

