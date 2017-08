Spektakel en puntendeling bij Jong PSV - De Graafschap: 2-2

De eerste driepunter van het seizoen leek al binnen voor Jong PSV. In de slotfase moesten de Eindhovense beloften op De Herdgang echter toch nog capituleren, nadat Anthony van den Hurk binnen knikte en de eindstand op 2-2 bepaalde.



Een vrije trap van Jordy de Wijs leek lang de beslissing in de wedstrijd te hebben gebracht, waarin de Superboeren in grote delen beter waren en misschien zelfs meer dan een punt hadden verdiend. De Graafschap was voor de goal te vaak niet scherp. Verder dan de 2-2 kwamen de Doetinchemmers niet, ondanks zware druk in de slotfase.



Jong PSV was vorig seizoen de nummer vier van de eerste divisie, maar onderging afgelopen zomer de nodige mutaties. Het was dan ook een vraagteken hoe het elftal van Dennis Haar er voor zou staan. In de eerste wedstrijd kreeg hij de nodige hulp vanaf 'de andere kant' bij PSV. Trainer Phillip Cocu stond van de A-selectie Jordy de Wijs, Dante Rigo, Albert Gudmundsson en Sam Lammers af. Ook de naar de beloften verbannen Marcel Ritzmaier kreeg 90 minuten speeltijd, maar was niet echt van meerwaarde. Daarnaast kon Haar een beroep doen op enkele bij Jong PSV overgebleven ervaren spelers en dus kende zijn elftal op de Braziliaan Mauro Junior (18) na geen enkele debutant.



In de eerste helft had Jong PSV de nodige moeite met De Graafschap, dat vroeg druk zette waardoor de beloften niet echt in hun spel kwamen. De Graafschap gaf via Anthony van den Hurk een stevige waarschuwing af. Hij draaide goed weg bij Armando Obispo en trof de paal. Tien minuten later was het wel raak en prikte Fabian Serrarens binnen, nadat Mark Diemers via een vrije trap de lat had getroffen.



Kort voor rust herstelde de goed mee opgekomen Bram van Vlerken de balans, na een assist van Sam Lammers. Via de onderkant van de lat schoot Jordy de Wijs in de tweede helft de voorsprong binnen, maar Van den Hurk zorgde ervoor dat beide ploegen een punt aan het duel overhielden.



STATISTIEKEN



Scoreverloop: 36. Serrarens 0-1, 43. Van Vlerken 1-1, 57. De Wijs 1-2, 88. Van den Hurk 2-2

Scheidsrechter: C. Mulder 4,5

Geel: Driver, Serrarens (De Graafschap), De Wijs (PSV)

Toeschouwers: 1.104

Jong PSV: Van Osch 6; Van Vlerken 6,5, Obispo 6, De Wijs 7, Carolina 6; Rommens 6,5, Rigo 5,5, Ritzmaier 5; Mauro 5,5 (73. Duarte), Lammers 6 (87. Verreth), Gudmundsson 6 (87. Laursen)