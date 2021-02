Spelen bij -10: thermokleding aan, wissels in een warme zak en goed drinken

Door Rik Spekenbrink



Alex Pastoor liet zijn wisselspelers negen jaar geleden bij de bekerwedstrijd NEC-PSV achter in de kleedkamer. Kacheltje erbij, extra televisiescherm. Buiten was het veel te koud, vond de trainer. Voor zover bekend was het een primeur in Nederland, een lege spelersbank. Bij Willem II loste toenmalig trainer Jurgen Streppel het een paar jaar later anders op, toen het nota bene op het trainingskamp in Turkije ook bijzonder koud was. De wissels kregen een plekje in de spelersbus, die achter het veld stond geparkeerd. Ze konden de wedstrijd gewoon volgen, maar bleven wel warm.