Spelen zonder publiek geen unicum voor Oranje: ‘Focus moet nu uit de spelers zelf komen’

Geen Kleintje Pils. Geen mannen in wortelpak. Als het Nederlands Elftal het vrijdag en maandag opneemt tegen respectievelijk Polen en Italië, zijn de tribunes van de Johan Cruijff Arena leeg. Hoe is dat, een interland spelen zonder dat er ook maar één toeschouwer aanwezig is? ,,Naargeestig”, weet ervaringsdeskundige Hans van Breukelen.

Door Dennis van Bergen



Hans van Breukelen ziet zich nóg De Meer binnen stappen, voorafgaand aan het EK-kwalificatieduel Nederland – Cyprus in 1987. Vrieskoud was het in het Amsterdamse stadion, de tribunes waren uitgestorven. Dat laatste met dank aan de bommengooier van Oss, die enige weken ervoor in De Kuip een zelfgemaakt stuk vuurwerk liet ontploffen, pal voor de Cypriotische doelman Andreas Charitou. Vandaar dat de ontmoeting (eerder geëindigd in 8-0) moest worden overgespeeld. ,,Guur, naargeestig, sfeerloos”, zegt Van Breukelen over die ingehaalde interland (4-0). ,,Ik zal de omstandigheden van toen nooit vergeten.”

Voor het eerst sinds die wedstrijd speelt het Nederlands Elftal komende vrijdag tegen Polen een officiële interland waarbij geen publiek aanwezig mag zijn, ditmaal vanwege het coronavirus. De maandag erop, wanneer Oranje Italië ontvangt in het kader van de Nations League, is dat opnieuw het geval. Het zal met name in mentaal opzicht een andere dynamiek zijn in de Johan Cruijff Arena, zo voorspelt Van Breukelen. ,,De focus zal tegen Polen en Italië echt uit de spelers zelf moeten komen. Ik kon dat gevoel zelf altijd wel goed bij me oproepen als keeper, maar de een kan dit makkelijker dan de ander. De kunst is om je niet te laten beïnvloeden door de omstandigheden.”

Natuurlijk. Het coronaspook is niet van gisteren op vandaag de wereld in geslopen. Of het nu Frenkie de Jong bij FC Barcelona is, Virgil van Dijk bij Liverpool of Memphis Depay bij Olympique Lyon; alle Nederlandse topspelers weten inmiddels wel zo’n beetje hoe het voelt om te voetballen, terwijl ze hun ademhaling via de lege tribunes terug horen echoën. Maar nu wordt voor het eerst ook op interlandniveau gemorreld aan dat wat wedstrijden van het Nederlands Elftal in Nederland bij uitstek zijn: avonden van amusement op het veld en op de tribune. Dat laatste is in elk geval de komende twee Oranje-interlands uit den boze.

Volledig scherm Hans van Breukelen © BSR Agency

Volledig scherm De Cypriotische doelman Andreas Charitou krijgt de schrik van zijn leven als er naast hem een bom ontploft. © ANP ,,Jammer”, vindt Van Breukelen. ,,Interlands van Oranje”, zegt hij, ,,speel je tenslotte voor je publiek”. Toch ziet de oud-doelman ook een lichtpuntje in de huidige zo donkere coronatijden. ,,Als voetballer kon ik de entourage in De Kuip bijvoorbeeld als intimiderend en zelfs bedreigend ervaren. Dat heb je nu niet meer. Eenvoudigweg omdat begrippen als thuis- en uitvoordeel voorlopig zijn uitgestorven. Vind ik een interessante ontwikkeling. Juist omdat het lijkt alsof je nu een ander soort voetbal ziet.”



Van Breukelen haalt de recente wedstrijden in Champions League en Europa League aan die, een enkele uitzondering daargelaten, steevast vermakelijk waren. ,,Ploegen manifesteerden zich anders. De nadruk lag, bij welke ploeg dan ook, niet per se op verdedigen. Nee, ze speelden om te winnen. Natuurlijk had dit ook te maken met het feit dat bij alle duels het knock out-principe gold. Toch vond ik het opvallend. Zonder publiek op de tribunes oogden ploegen vrijer. Ik zou bijvoorbeeld van Luuk de Jong (die met Sevilla de Europa League won, red.) weleens willen weten of hij dat ook zo ervaren heeft. Of focus en instelling anders waren dan gewoonlijk.”

Volledig scherm Luuk de Jong scoorde twee keer voor Sevilla in een Europa League-finale zonder publiek. © BSR Agency Misschien dat De Jong -tweemaal trefzeker in de Europa League-finale van Sevilla tegen Inter- tegen Polen en Italië wel opnieuw laat zien dat scoren in een leeg stadion hem makkelijk afgaat. Wat volgens Van Breukelen vaststaat: onder interim-bondscoach Dwight Lodeweges gaat Oranje de door Ronald Koeman ingezette lijn doortrekken in de Johan Cruijff Arena, ook al moeten de internationals het voor het eerst in 33 jaar zonder publieke aanmoedigingen stellen. ,,Ik vind het, zoals iedereen, jammer dat Ronald weg is. Maar we hebben zoveel kwaliteit rondlopen bij Oranje, dat ik er vanuit ga dat al die toppers zijn goede werk voort zullen zetten.”



Of de oud-doelman nog een suggestie heeft voor wie Koeman definitief moet opvolgen? Van Breukelen, lachend: ,,Als je het niet erg vindt, laat ik die vraag voor wat het is. Dat lijkt me gezien mijn geschiedenis bij de KNVB verstandiger.”