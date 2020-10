Speler en staflid Heracles besmet met corona

Schmidt stelt komende interland­pe­ri­o­de ter discussie: ‘We doen alles om besmettin­gen te voorkomen’

23 oktober Trainer Roger Schmidt van PSV sprak in aanloop naar het duel met Vitesse van zondag onder anderen over de corona-besmettingen bij zijn ploeg en de komende interlandperiode. Zaterdag wordt duidelijk of er in de verplichte testronde bij PSV voor de wedstrijd tegen de Arnhemmers nieuwe besmettingen zijn geconstateerd.