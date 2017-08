Spelers bellen Sparta af vanwege kunstgras

,,Vanochtend meegerekend heb ik nu al van drie á vier jongens gehoord dat ze niet naar ons willen komen vanwege de ondergrond in ons stadion.” Het is voor Pastoor een signaal dat Sparta op termijn weer terug moet naar echt gras in het stadion. Al ligt dat volgens hem gecompliceerd. Tijdens het EK Vrouwen lag er nog wel een natuurlijke grasmat in het Sparta-stadion. ,,Ik heb intern geopperd om die mat tot pakweg november te laten liggen”, zegt Pastoor. ,,Maar dat ging dus niet. Had met allerlei zaken te maken. Ook met een hoop praktische. Waar moet de jeugd trainen? Waar moet het eerste elftal trainen? Enzovoort. Maar het spreekt voor zich dat we uiteindelijk weer terug willen naar echt gras. Zeker als je nu weer geconfronteerd wordt met het feit dat spelers niet komen vanwege het gras.”