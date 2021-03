Spelers in Alkmaar evenaren dieptepunt van PSV - MVV uit 1989

VIDEO / rapport Gouden handjes Gorter redden kostbaar punt voor GA Eagles

12:25 De vertwijfeling bij de spelers van Go Ahead Eagles is vrijdagavond zichtbaar. Het 0-0 gelijkspel van de Deventer ploeg tegen Cambuur is een zwaarbevochten punt en het zijn de troepen van trainer Kees van Wonderen die de handen mogen dichtknijpen. Meer zat er simpelweg niet in voor de vechtmachine waarin uitblinker Jay Gorter voor de zesde keer op rij de nul hield en zijn twintigste clean-sheet van het seizoen mocht overleggen.