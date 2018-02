'Spelersbus NEC beschadigd bij schermutselingen fans en politie'

Na afloop van de wedstrijd MVV - NEC (4-1) is gisteravond een groep supporters van NEC slaags geraakt met de politie. Daarbij is ook de spelersbus van de Nijmegenaren beschadigd.

Volgens Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC (foto), waren er bij het verlaten van het uitvak in Maastricht schermutselingen tussen een groep fans en de politie. Daarbij is ook met stenen gegooid. Volgens Van Schaik heeft de politie een supporter aangehouden. Ook zouden er vernielingen zijn gepleegd in het uitvak. Van Schaik: ,,Dit hoort natuurlijk niet, maar ik kan er nu nog weinig over zeggen. We onderzoeken nog wat er precies is gebeurd.’’

De spelersbus van NEC raakte beschadigd door een steen. In de achterruit zat een barst. ,,De bus stond op het verkeerde moment op de verkeerde plek, tussen de politie en de supporters in. Het was geen bewuste actie. Dat zou heel raar zijn.’’ De spelersbus kwam tegelijk met de supportersbussen aan bij De Goffert in Nijmegen. Volgens de algemeen directeur zijn fans en spelers daar in gesprek gegaan, maar op een normale manier.