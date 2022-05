Spits Danilo maakt pikante overstap van Ajax naar Feyenoord en tekent voor vier jaar in De Kuip

Danilo streek vijf jaar geleden neer in de hoofdstad, nadat Ajax hem voor 2 miljoen euro had losgeweekt bij het Braziliaanse Santos. In zijn eerste jaren was de aanvaller vooral actief in de beloftenploeg. Ajax verhuurde Danilo in 2020 aan FC Twente, voor wie hij zeventien keer trefzeker was. Dit seizoen kreeg hij de kans van trainer Erik ten Hag, die hem prees om zijn doelgerichtheid. Het seizoensslot mist(e) de reserve vanwege een bovenbeenblessure.