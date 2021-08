Spits Kaj Sierhuis voor een jaar naar Almelo: ‘Ik heb Heracles verkozen boven Messi’

Kaj Sierhuis is dinsdagmorgen al te bewonderen op het trainingsveld van Heracles. In de nacht van maandag op dinsdag kwam eindelijk de laatste handtekening van Stade Reims binnen. De spits wordt voor een seizoen gehuurd, er is geen optie tot koop bedongen. Trainer Frank Wormuth is een tevreden man, hij wilde Sierhuis in zijn eerste seizoen naar Almelo halen, maar de toen nog Ajax-speler was destijds onhaalbaar. Een paar jaar later is Sierhuis alsnog neergestreken in Twente.