Spookinterland, held Wesley en record voor Advocaat

• Wie in de geschiedenisboeken van de KNVB duikt vindt een andere ‘eerste interland’ tegen de Schotten dan ze in Schotland beweren. Dat komt doordat Nederland tot in de jaren ’50 vasthield aan een Nederlands elftal met alleen amateurs. Interlands tegen Engeland en Schotland, die al met profs aantraden, werden niet geregistreerd als officiële interlands. De eerste ‘spookinterland’ tegen de Schotten ging op 4 juni 1929 in het Olympisch stadion van Amsterdam met 0-2 verloren.



• Dick Advocaat en Wesley Sneijder bewaren goede herinneringen aan Schotland. In 2003, na een 1-0 nederlaag in Glasgow, nam de toen 19-jarige middenvelder Oranje op sleeptouw in de return van de EK-play-off. Sneijder tekende voor de 1-0 en Advocaat - ook toen bondscoach - zag dat het goed was. Nederland won met liefst 6-0 en plaatste zich voor het EK in Portugal.



• Bijna tien jaar daarvoor (toen Sneijder nog in de E-tjes bij Ajax speelde) coachte Advocaat Oranje ook al tegen Schotland. Op 27 mei 1994 nam Nederland in de Galgenwaard afscheid van huidig assistent-bondscoach Ruud Gullit, die tegen de Schotten zijn 66ste en laatste interland in Oranje speelde. Nederland won het oefenduel met 3-1.