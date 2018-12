Spurs-fan opgepakt om gooien bananenschil

Aubameyang vierde zijn treffer voor het vak met de aanhangers van Tottenham Hotspur. De bananenschil landde vlak voor hem, aan de rand van het veld. In totaal werden zeven arrestaties verricht in het Emirates-stadion van Arsenal, waarvan zes voor kleine vergrijpen. Het gooien met een bananenschil wordt als een racistisch gebaar gezien. ,,Zulk gedrag is volstrekt onacceptabel, de supporter in kwestie zal een stadionverbod krijgen'', zei een woordvoerder van de Spurs in Engelse media.



Arsenal won het duel met 4-2, mede door twee doelpunten van Aubameyang.