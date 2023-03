Staat Mats Wieffer voor Oranje-debuut nu Frenkie de Jong geblesseerd is? ‘Daar zou ik niet bang voor zijn’

Het Nederlands elftal begint de kwalificatie voor het EK noodgedwongen zonder Frenkie de Jong. De middenvelder van FC Barcelona heeft een hamstringblessure overgehouden aan de met 2-1 gewonnen Clásico tegen met Real Madrid zondag. ,,Natuurlijk is dat een streep door de rekening", zegt bondscoach Ronald Koeman, die in Feyenoorder Mats Wieffer een mogelijke vervanger ziet.

De afwezigheid van De Jong is een fikse aderlating voor Koeman, die uit tegen Frankrijk (vrijdag) en thuis tegen Gibraltar (maandag) ook niet kan beschikken over Steven Bergwijn. De aanvaller van Ajax kampt met een knieblessure. PSV-middenvelder Joey Veerman en Borussia Dortmund-aanvaller Donyell Malen zijn door de bondscoach opgeroepen als vervangers.

Koeman zat met zijn staf naar de Clásico te kijken toen het vlak voor tijd misging met De Jong. ,,Hij had een momentje in de laatste tien seconden”, aldus de bondscoach tijdens zijn persconferentie maandag. ,,Nadat er een mri was gemaakt, bleek vanochtend dat hij niet fit is. Zeker niet voor de volgende twee wedstrijden. Natuurlijk is dat een streep door de rekening. Hij is een belangrijke speler voor dit elftal.”

Eentje ook die moeilijk is te vervangen. ,,Hij heeft een aantal eigenschappen die niet veel spelers hebben”, aldus Koeman, die zijn systeem niet meteen overboord wil gooien. ,,Dat gaan we niet ineens veranderen nu. Dit is een risico dat je altijd kunt hebben. Ik had twee jaar de ervaring dat de zon scheen als we in Zeist kwamen en iedereen fit en vrolijk kwam binnenwandelen. Maar de zon schijnt niet en we hebben twee afvallers.”

Volledig scherm Ronald Koeman tijdens zijn persconferentie in Zeist: ,,Niet in zak en as.’’ © ANP

Want ook Bergwijn kwam zondag in de Klassieker niet ongeschonden uit de strijd. ,,Dat is een teleurstelling. Maar het is niet zo dat we in zak en as zitten.”

Oranje begint de kwalificatie van het toernooi dat volgend jaar in Duitsland wordt gespeeld met een selectie van 25 man. Onder hen zijn drie debutanten: de Feyenoorders Mats Wieffer en Lutsharel Geertruida en Anderlecht-doelman Bart Verbruggen.

Wieffer is een van de kandidaten om De Jong te vervangen, zo verklapte Koeman: ,,Ik heb hem zondag weer zien spelen, daar zou ik niet bang voor zijn.” Wel benadrukte de bondscoach dat hij zijn keuze nog moet maken.

Jordy Clasie

Ook Jordy Clasie was in beeld als vervanger van De Jong. Koeman sprak maandag nog met de AZ-middenvelder. ,,Maar hij was niet honderd procent fit, dus heb ik doorgeschakeld.”

Veerman behoorde tot de voorselectie van 37 spelers, maar viel afgelopen week af toen Koeman zijn groep terugbracht tot 25 spelers. De Volendamse middenvelder van PSV mag zich nu alsnog voor het eerst melden bij Oranje. Malen ontbrak in de voorselectie, maar krijgt nu van Koeman als vervanger van Bergwijn de voorkeur boven Noa Lang. De oud-PSV’er staat met Dortmund aan kop van de Bundesliga. Malen speelde zaterdag met een doelpunt en twee assists een belangrijke rol in de wedstrijd tegen 1. FC Köln (6-1).