Staat Róbert Bozeník nog op bij Feyenoord?

Door Mikos Gouka



Tegen Fortuna Sittard was daar opeens weer Róbert Bozeník in de punt van de aanval van Feyenoord. De 21-jarige Slowaak profiteerde van de absentie van Luis Sinisterra en mocht voor de tweede keer dit seizoen in de basiself van Feyenoord beginnen. Het lijkt voorlopig ook meteen weer de laatste keer voor de man die in januari 2020 voor vier miljoen euro werd opgehaald bij MSK Zilina.



Als Sinisterra zondag gewoon weer beschikbaar is tegen FC Utrecht, zal Bryan Linssen hoogstwaarschijnlijk in de punt van de aanval staan in de Galgenwaard. En zit Bozeník, die tegen Fortuna niet uit de verf kwam, weer op de bank.