Stadion NEC blijft voorlopig dicht na inzakken tribune

Trefzekere Mats Deijl beleeft als invaller 10 bizarre minuten met GA Eagles: 'Gewoon al die ballen weg janken'

16 oktober Of hij het geen ondankbare taak vond om in de 89ste minuut in te moeten vallen om met negen man een 3-2 voorsprong tegen Heracles te verdedigen? ,,Nee hoor’’, antwoordde Mats Deijl nuchter. De verdediger van GA Eagles deed wat hij moest doen tijdens de negen minuten extra tijd en zelfs meer dan dat door in ondertal de beslissende 4-2 binnen te schieten.