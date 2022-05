Stadionbaas gaat nog steeds voor nieuwbouw: ‘Economische levensduur van de Kuip nadert einde’

Podcast | Op de trainers­cur­sus kan er wel iets terugkomen van ADO-Excelsior

Strafschoppen beslissen een krankzinnig duel in Den Haag. AZ gaat Europa in. De lessen van de Champions League finale voor Oranje. Het geheim van Ancelotti en Slot moet weer opnieuw gaan bouwen. Het komt voorbij in een nieuwe AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff bespreekt het met Mikos Gouka en Maarten Wijffels.

6:06