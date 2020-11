Stadionspeaker Houtman doet gewoon zijn werk in lege Kuip: ‘Voor de spelers en die paar stewards’

Enkelklachten Koeman begint met Messi op de bank, assistent Schreuder geeft uitleg

7 november FC Barcelona neemt het vandaag in Camp Nou op tegen Real Betis, maar doet dat zonder Lionel Messi in de basis. De Argentijnse aanvoerder kampt naar verluidt met lichte enkelklachten, maar dat weerhield trainer Ronald Koeman er niet van hem in de rust in te laten vallen. Messi hielp Barcelona vervolgens over het dode punt.